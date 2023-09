RAPPORT. Eén jaar Charles III: “Hij moet de monarchie laten overleven, en de grootste bedreiging komt van binnenuit”

Royalty Queen Elizabeth II had er vrede mee dat ze ging sterven: “Ze had geen spijt”

Precies één jaar geleden moesten we afscheid nemen van Queen Elizabeth II. Ze was op dat moment 96 jaar oud, en de langst regerende monarch op de Britse troon. Volgens priester Iain Greenshields, van de Church of Scotland, had ze vrede met haar dood.