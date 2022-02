Radiostilte bij Harry en Meghan: Sussexen feliciteren Queen, Charles of Camilla niet

Dat terwijl de Queen in een speech aankondigde dat ze graag wil dat Camilla later de titel van ‘koningin' krijgt. Dat is een hele eer, waarvan aanvankelijk verwacht werd dat die niet naar Camilla zou gaan. Ze blijft namelijk een controversiële persoon omdat ze een affaire had met Charles, toen die nog gehuwd was met de populaire prinses Diana. Harry had een bijzonder goede band met zijn moeder, het zou dus kunnen dat de felicitaties aan het adres van Camilla daarom uitbleven. Waarom hij zijn grootmoeder Elizabeth, die dit weekend 70 jaar op de troon zat, ook niet feliciteerde, is een raadsel. De meeste andere royals deden dat wel.