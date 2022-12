Racisme, verzonnen verhalen... Wat vertellen Harry en Meghan in langverwachte docu? Volg hier alle ontwikkelingen

Eerste muntstuk­ken met portret koning Charles gaan in omloop

De eerste Britse munten met een afbeelding van koning Charles gaan vanaf vandaag in omloop. Het portret van de nieuwe koning komt eerst op de stukken van 50 pence. In de loop van december zullen 4,9 miljoen nieuwe munten van 50 pence in omloop worden gebracht via wisselgeld in 9.452 Britse postkantoren.

