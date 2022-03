Queen zal Lilibet waarschijnlijk nooit ontmoeten: “Maar Harry zal haar wel sparen in zijn biografie”

RoyaltyQueen Elizabeth (95) zal haar achterkleindochter Lilibet, het dochtertje van prins Harry (37) en zijn echtgenote Meghan Markle (40), waarschijnlijk nooit in levende lijve ontmoeten. “Nu Harry niet naar de herdenking van zijn grootvader komt, is de laatste kans verloren.”

Volgens royalty-expert Richard Fitzwilliams zal Elizabeth nooit haar achterkleindochter Lilibet in het echt zien. Prins Harry heeft pas bevestigd dat hij niet aanwezig zal zijn op de herdenkingsdienst van zijn grootvader, prins Philip, in april. “Hij was dat aanvankelijk wel van plan, maar vanwege het probleem rond zijn beveiliging acht hij het nu onmogelijk”, aldus Fitzwilliams. Harry ligt in de clinch met de Britse regering, omdat die weigert beveiliging voor hem en zijn gezin te voorzien, wanneer hij in Engeland is. Harry wil daar naar eigen zeggen zelf voor betalen, omdat omdat hij geen werkend lid van de monarchie meer is, weigert de regering om daar mankracht voor vrij te maken.

“De kans wordt dus steeds kleiner dat Elizabeth en haar naamgenoot Lilibet elkaar ooit zullen zien. Dat is heel jammer, want de Queen is gek op al haar achterkleinkinderen. Misschien was dit wel de laatste kans, gezien de koningin steeds slechter te been wordt. Haar gezondheid gaat erop achteruit.”

Volgens Fitzwilliams zal Harry wél mild zijn voor zijn grootmoeder in zijn biografie, die dit jaar uitkomt. “Hoewel hij haar niet feliciteerde met haar platinajubileum, lijkt het mij niet waarschijnlijk dat hij haar met de grond gelijk zal maken in zijn boek. Dat zou trouwens ook slechts zijn voor zijn eigen reputatie, want de Queen is erg geliefd. Maar Harry heeft altijd al een zwakke plek gehad voor zijn grootmoeder. Ook na zijn interview met Oprah maakte hij meteen duidelijk dat de Queen niét de zogenaamde ‘racistische royal’ was waar zijn vrouw, Meghan, over sprak.”

Al zal de vete tussen Harry en de rest van zijn familie wel blijven duren. “Dat Harry niet naar het VK komt, betekent dat de ruzie niet zal worden bijgelegd. En dat zal in de nabije toekomst ook niet gebeuren.”

LEES OOK