Queen viert 95ste verjaardag in verdeeld koningshuis: “Hopelijk moet Harry nooit met hangende pootjes terugkeren”

RoyaltyHet is haar eerste verjaardag zonder haar grote liefde prins Philip en ook een reünie met prins Harry (36) zit er duidelijk niet in. De Britse koningin Elizabeth viert haar 95ste verjaardag vandaag dan ook in mineur. Even werd gehoopt dat de dag voor verzoening zou zorgen binnen het zwaar verdeelde koningshuis, maar die hoop vloog samen met Harry het land uit. “Hij is verantwoordelijk voor een van de zwaarste crisissen ooit. Ze nemen het hem onwaarschijnlijk kwalijk”, analyseert royaltywatcher Brigitte Balfoort. Komt het ooit nog goed in Buckingham Palace?