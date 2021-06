Queen stelde eigen huishouden vrij van wet op rassendiscriminatie: “Maar in de praktijk zijn we niet racistisch”

RoyaltyBuckingham Palace weigerde zeker tot in de late jaren 1960 “immigranten van kleur of buitenlanders” in dienst te nemen in administratieve of hogere functies. Het koningshuis kreeg daarvoor vrijstellingen van de antidiscriminatiewetten. Dat heeft de Britse krant The Guardian donderdag onthuld.

De krant voert momenteel een onderzoek naar het gebruik van een geheimzinnige parlementaire procedure, die bekend staat als “Queen’s consent”. Die procedure houdt in dat de Britse vorst groen licht moet geven voor wetgeving die zijn voorrechten of belangen raakt voordat die door parlementsleden wordt besproken. Daarbij ontdekte The Guardian dat Buckingham Palace clausules had bedongen waardoor de koningin en haar huishouding werden vrijgesteld van de antidiscriminatiewet van 1968.

In een memo uit het Nationaal Archief vertelt een ambtenaar van Binnenlandse Zaken hoe een van de hoogste adviseurs van de koningin, Lord Tryon, hem had verteld dat het paleis geen mensen uit etnische minderheden in dienst nam in administratieve functies.

Lord Tryon zei dat het paleis zou instemmen met de wet op rassendiscriminatie als die soortgelijke uitzonderingen zou bevatten als bij het diplomatiek korps, dat een kandidaat kan afwijzen als de persoon minder dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk heeft gewoond. Het inhuren van “mensen van kleur voor gewoon huishoudelijk werk” was wel toegestaan, staat te lezen in de nota. Zelfs vandaag nog zijn de koningin en haar huishouden officieel vrijgesteld van die antidiscriminatiewet.

Maar “in principe en in de praktijk” houden ze zich wel aan die wet, zei een woordvoerder van Buckingham Palace donderdag. “Dat wordt weerspiegeld in de diversiteit, inclusie en waardigheid” van de praktijken van de koninklijke familie, beklemtoonde hij. “Beweringen op basis van een uit de tweede hand opgetekend verslag van gesprekken van meer dan 50 jaar geleden mogen niet worden gebruikt om conclusies te trekken over hoe de zaken vandaag worden aangepakt,” voegde hij eraan toe.

Heeft Harry gelijk?

De onthullingen komen slechts enkele maanden nadat prins Harry, zesde in lijn voor de troon, en zijn vrouw Meghan Markle, die van gemengde afkomst is, de koninklijke familie beschuldigden van racisme in een schokkend interview op de Amerikaanse televisie. In dat interview met Oprah Winfrey onthulden de Sussexes dat een niet nader genoemd lid van de koninklijke familie zich bezorgd had getoond over de huidskleur die hun zoon Archie zou hebben voordat hij geboren werd. De broer van Harry, prins William, die op een dag koning zal zijn, verdedigde het instituut door te stellen dat de koninklijke familie “helemaal geen racistische familie is.”

