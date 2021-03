Queen spreekt natie toe in Commonwealth Day-speech, en hint héél subtiel naar Harry en Meghan: “Vriendschap en eenheid zijn belangrijker dan ooit”

RoyaltyQueen Elizabeth II (94) sprak vandaag de natie toe in haar jaarlijkse Commonwealth speech. De Britse monarch had het over het belang van de Commonwealth en de samenwerking tussen de verschillende landen. Ze bleef stil over het veelbesproken interview dat Harry en Meghan later vannacht zullen uitzenden in de Verenigde Staten, al hintte ze wel subtiel naar het afvallige koppel: “Het contact met onze familie is essentieel in deze periode.”

Men had gehoopt dat de Britse koningin een statement zou geven over het interview met Oprah, maar naar goede gewoonte bleef de kroon erg stil rond het controversiële onderwerp. Harry en Meghan zullen het straks op de Amerikaanse zender CBS hebben over de monarchie. Zo zagen we Meghan in een trailer al verklaren dat “het koningshuis onwaarheden over hen in stand houdt”.

De koningin verwees wel subtiel naar het belang van ‘selfless dedication to duty’ (onzelfzuchtige toewijding en plichtsbesef). Bovendien had ze het over het belang van eenheid. “Na een jaar zoals dit is vriendschap en eenheid belangrijker dan ooit”, benadrukt ze. “Het contact met onze vrienden en familie is essentieel om deze periode door te komen.” Royaltywatchers vermoeden dat het hier alsnog over een subtiele verwijzing naar het afvallige koppel zou kunnen gaan. Het Britse volk had zich verwacht aan een duidelijker statement over het interview, gezien de speech van de koningin slechts enkele uren later dan het Oprah-interview werd aangekondigd.

Hele familie erbij

Naast de Queen kwam ook haar opvolger prins Charles (72) even aan het woord. Hij had het vooral over de coronacrisis, en hoe de ingesteldheid van het volk en dan vooral het zorgpersoneel een grote inspiratie is geweest tijdens 2020. Hij roept de Britten op om de moed er nog even in te houden, nu ook in Groot-Brittannië de massavaccinatie is begonnen. “De buitengewone toewijding, moed en creativiteit die we dit jaar hebben gezien, is prachtig”, klinkt het. Zelfs William en Catherine maakten hun opwachting tijdens de uitzending, om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. “Het is eigenlijk erg”, merkt Catherine op. “Dat er een pandemie voor nodig was om ons eindelijk te doen inzien hoe belangrijk al onze verzorgers aan de frontlinie zijn.”

Nog niet buiten spel

“Het doel van de uitzending was vooral om de koninklijke familie te tonen als een verenigd front”, zo stelt de Britse pers. “De timing van de speech zal echter volledig toevallig geweest zijn. Het was geen antwoord op Harry en Meghan.”

De koningin is waarschijnlijk nog aan het afwachten wat er precies gezegd wordt door haar kleinzoon en zijn echtgenote. Morgen bij het ontbijt krijgt ze een briefing van het interview. Eventueel zal ze dan beslissen om een statement van het paleis vrij te geven. Maar ook daarna staat ze nog niet volledig buiten spel. Volgens experts zou Elizabeth ervoor kunnen zorgen dat Harry en Meghan hun Sussex-titels van ‘hertog’ en ‘hertogin’ kwijtraken, als ze schandelijke dingen over het koningshuis verkondigen.

