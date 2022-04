Queen nodigt Harry en Meghan uit om op het balkon te verschijnen tijdens haar jubileum

Royalty Prins Harry verrast Britse team van Invictus Games: “Jullie hebben geen excuus om niet fit te zijn”

De Invictus Games, een internationaal sportevenement voor militairen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger, vinden dit jaar plaats in Nederland van 16 april tot 22 april. Het Britse team is er alvast helemaal klaar voor. Initiatiefnemer Prins Harry verraste hen tijdens een videocall. “Jullie hebben helemaal geen excuus om niet fit te zijn dit jaar. Jullie hadden er twee jaar de tijd voor”, lacht de hertog van Sussex.

7 april