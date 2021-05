Queen niet te spreken over tv-programma van Harry: “Ze dacht dat het over veteranen zou gaan, niet over zijn eigen vuile was”

RoyaltyQueen Elizabeth (95) is niet blij met ‘The Me You Can't See’, het nieuwe tv-programma van prins Harry en Oprah Winfrey. Daarin vertelde hij over zijn mentale problemen en ‘problematische opvoeding’, waarbij hij vooral zijn vader Charles viseerde. “De Queen had het programma goedgekeurd, maar enkel omdat ze dacht dat het over de mentale gezondheid van veteranen zou gaan. Dit is een onaangename verrassing.”

Elizabeth heeft Harry haar zege gegeven om van start te gaan met zijn programma voor Apple+, maar ze had er geen idee van dat haar kleinzoon de gelegenheid zou aangrijpen om nog meer commentaar te leveren over de familie. “De Queen en prins Charles vielen uit de lucht toen ze de eerste berichtgeving over de show lazen”, aldus een insider. “Elizabeth had Harry in 2018 al toestemming gegeven om mee te werken aan het programma, toen de relaties tussen de royals nog beter waren. Ze had echter nooit verwacht dat hij zoiets zou doen. Ze voelt zich nu bedrogen.”

Harry vertelde in ‘The Me You Can't See’ onder andere over zijn eigen mentale problemen. “Ik stortte me op sterkte drank om mijn problemen te vergeten.” En die problemen waren te wijten aan zijn jeugd, beweert hij. “Mijn vader heeft ons geleerd om nooit emoties te tonen. Hij heeft me in de steek gelaten, net op het moment dat ik hem het meest nodig had.”

“Dat ligt helemaal niet in de lijn van het idee dat hij aan Elizabeth heeft voorgesteld toen hij haar goedkeuring vroeg”, klinkt het bij de insider. “Dit is een kwestie van vertrouwen, en dat van de Queen is nu wel degelijk geschonden.”

