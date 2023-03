Queen Matilda? Onze koningin en prinses Elisabeth worden verwelkomd met spandoek vol fouten

Royalty Camilla laat spullen taxeren in BBC-programma ‘Antiques roadshow’: “Ze stelde iedereen op zijn gemak”

Koningin-gemalin Camilla (75) was zondag te zien in het Britse tv-programma ‘Antiques roadshow. De aflevering van het programma over antiek is afgelopen zomer opgenomen in Cornwall en was te zien op BBC One.