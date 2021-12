Queen maakt de komende 48u een beslissing over hoe ze Kerstmis zal vieren

Volgens een bron zijn de koningin en de rest van de familie zich ervan bewust dat de situatie voortdurend verandert en dat vele duizenden families worden getroffen. “Als er alternatieve regelingen moeten komen, zal Hare Majesteit het front leiden. De koningin gelooft dat we hier allemaal samen in zitten en dat we ons allemaal moeten houden aan de richtlijnen voor de volksgezondheid om elkaars veiligheid te garanderen.”

De Queen sukkelt zelf ook al een tijdje met haar gezondheid. Daarom vliegt ze woensdag per helikopter naar het landgoed in Norfolk, in plaats van met de trein te reizen zoals in voorgaande jaren. Als er nog meer beperkingen komen, dan zal de koningin Kerstmis doorbrengen in Windsor Castle, waar ze het grootste deel van de pandemie is geweest.