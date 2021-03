Queen krijgt op voorhand geen transcript van Oprah-interview: “Paleis zal achteraf beslissen of het wil reageren”

Er zal geen kopie van de aflevering of een transcript van wat er wordt gezegd doorgegeven worden aan het Britse koningshuis. “Men wil elk oordeel over het programma uitstellen tot na de uitzending”, zeggen insiders. “Er zal dus pas op het moment zelf beslist worden of er een statement van het paleis nodig is als respons op de uitspraken van Harry en Meghan.” Het interview zal op 7 maart uitgezonden worden op de Amerikaanse zender CBS. In het VK is dat om 1 uur ‘s ochtends, lokale tijd. De Britse zender IVT zal het programma pas uitzenden op 9 uur ‘s avonds. Uiteraard zullen al enkele verantwoordelijken binnen het koningshuis worden aangesteld om het interview ‘s nachts te bekijken. Het statement - als er eentje wordt gegeven - zal naar alle waarschijnlijkheid pas volgen na de Britse uitzending.

In de trailer van het Oprah-interview zien we hoe Meghan enkele bijtende uitspraken doet over de royals. “Ze houden onwaarheden over ons in stand", klinkt het. “Ze kunnen dus niet verwachten dat we blijven zwijgen.” Het programma bestaat grotendeels uit een gesprek tussen Oprah en Meghan. Pas aan het einde van de show komt ook Harry erbij zitten. Dat zou volgens royaltywatchers zijn omdat Harry zich wil distantiëren van Meghans scherpe mening over zijn familie. “Dat zal hem echter niet redden”, aldus diezelfde experts. “Na zondagnacht, afhankelijk van wat er precies gezegd wordt, zijn de banden met zijn familie voorgoed doorgesneden."