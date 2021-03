Queen is blij dat William koningshuis verdedigde, en ook Charles krijgt hulp uit onverwachte hoek

RoyaltyDe Britse Queen is blij dat haar kleinzoon prins William (38) het koningshuis verdedigd heeft, zo menen insiders binnen het paleis. De familie wordt bestempeld als ‘racistisch’ sinds het beruchte interview met Harry (36) en Meghan (39). “William heeft gezegd wat Elizabeth écht denkt”, klinkt het. Intussen krijgt ook Charles (72) steun uit onverwachte hoek: het koor dat hij inhuurde voor het trouwfeest van Harry zegt dat hij “echt geen racist is”.

Elizabeth is volgens paleismedewerkers opgelucht dat William persoonlijk gereageerd heeft op het interview van Harry en Meghan, waarin het koppel beweerde dat iemand binnen de koninklijke familie racistische vragen stelde over Archie. “Ze vroegen zich af hoe donker zijn huid zou zijn”, aldus Meghan. “En hoe dat eruit zou zien en wat dat zou betekenen.”

William en zijn echtgenote Kate bezochten gisteren een schooltje in het Londense, in aanwezigheid van de lokale pers. Een journalist van Sky News vroeg William naar het interview. “Wij zijn absoluut geen racistische familie”, reageerde de prins. “Ik heb hier nog niet met Harry over gesproken, maar dat ga ik zeker nog doen.”

“De Queen is verheugd dat iemand de woorden heeft uitgesproken die zij persoonlijk niet kon zeggen”, zeggen insiders. “Ze heeft zelf ook een statement naar buiten gestuurd, maar dat was voorzichtiger en volgens het protocol.” De koningin schreef bijvoorbeeld dat het paleis de beschuldigingen van racisme erg serieus neemt en ze zal onderzoeken. “Maar zij wil natuurlijk ook van de daken schreeuwen dat haar familie helemaal niet racistisch is.” Harry verduidelijkte na het interview wel dat noch Elizabeth, noch haar echtgenoot prins Philip ooit vragen hebben gesteld over de huidskleur van zijn zoon.

Steun voor Charles

De hoofdverdachte van de wereldwijde media is prins Charles, gezien Harry en Meghan aangaven dat ze op dit moment geen contact meer met hem hebben. Maar ook hij krijgt steun. Het koor dat hij inhuurde voor het huwelijksfeest van zijn zoon, springt voor hem in de bres. “Ons koor bestaat volledig uit zwarte mensen”, aldus Karen Gibson, oprichter van The Kingdom’s Choir. “En Charles heeft ons hoogstpersoonlijk uitgenodigd om te komen zingen op het huwelijk van zijn zoon. Dat zou hij toch niet doen als hij een racist was? Ik denk dat hij ons heeft gevraagd als een teken van goodwill naar Meghan toe: hij wilde dat ze zich vertegenwoordigd voelde, en dat ze wist dat zwarte mensen welkom waren bij het koningshuis.”

Volgens Gibson was Charles ook de vriendelijkste royal die ze op het huwelijk heeft ontmoet. “Hij kwam ons achteraf feliciteren met de mooie opvoering. En hij heeft ons sindsdien nog verschillende keren gefeliciteerd voor ons succes, ook lang na het trouwfeest. Klinkt niet bepaald als de acties van een racistische troonopvolger, toch?” Ze vindt het dus erg moeilijk om te geloven dat hij zulke bevreemdende dingen heeft gezegd over baby Archie. “Ik zeg niet dat Meghan liegt, ik zeg alleen dat ik echt niet geloof dat het hier over Charles gaat.”

