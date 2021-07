Queen in lastig parket door doopsel Lilibet: “Normaal gezien zou ze niet gaan, maar de druk is groot”

Harry en zijn echtgenote Meghan zouden namelijk een koninklijk doopsel willen voor Lilibet, ook al zijn ze uit de monarchie gestapt. Het zou dus een ongebruikelijke zet zijn om hun dochter alsnog in St George’s Chapel in Windsor te dopen. Al zeker wanneer dat in het bijzijn van de Queen zou gebeuren. “De Queen is niet ‘gewoon’ een grootmoeder, haar aanwezigheid is ook symbolisch”, aldus royaltykenner en biograaf Angela Levin. “Normaal gezien komt ze alleen naar het doopsel van kinderen die erg hoog in de lijn van de troonopvolging staan. Ze was er niet bij tijdens de doop van Harry’s eerste kind, Archie, maar ook niet tijdens de doop van prins Williams derde kind, prins Louis. Het is dus niet dat ze niet wilde komen omdat ze ruzie heeft met Harry en Meghan, dat is gewoon het protocol."