“Queen ging tegen de wil van Charles en William in toen ze prins Andrew meebracht naar herdenkingsdienst”

Charles en William hadden de Queen gevraagd om Andrew zou veel mogelijk op de achtergrond te houden tijdens de zeer publieke herdenking, maar dat weigerde ze. “Ze vertelde hen dat het haar wens én haar definitieve besluit was om samen met Andrew Westminster Abbey binnen te wandelen”, vertelt een insider aan de Britse krant Daily Mail. “En de Queen haar wil is natuurlijk wet. Elizabeth is oud en sentimenteel geworden: Andrew is duidelijk nog altijd haar favoriete zoon. En nu hij niet is veroordeeld, is ze vastberaden om hem weer bij het koninklijke leven te betrekken, ondanks zijn slechte reputatie. Als moeder is dat begrijpelijk, maar als monarch is dat niet zo’n wijze beslissing. William en Charles denken natuurlijk nog meer dan Elizabeth aan de toekomst. Zij zullen het immers van haar moeten overnemen.”