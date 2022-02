Queen geeft voor het eerst toe dat ze verzwakt is: “Ik kan me niet goed bewegen”

De Britse media stonden enkele maanden geleden al in rep en roer, toen Elizabeth voor het eerst in jaren met een wandelstok werd gespot. Er doen al langer geruchten de ronde over de gezondheid van de koningin, die op korte tijd erg achteruit zou zijn gegaan. Op recente foto’s is te zien dat ze heel wat gewicht verloren heeft. Volgens Buckingham Palace zou het enkel gaan om “rugproblemen”.

Elizabeth zelf houdt de moed erin. “Ik kan niet bewegen, je zal tot hier moeten komen. Ik ben niet zo goed meer te been, maar hier ben ik toch maar!”, lachte ze haar gasten toe. Het is één van de eerste koninklijke visites die Elizabeth in persoon bijwoont. De laatste tijd had ze vooral gesprekken via Zoom-meetings. Dat de vorstin weer op stap is, ontkracht wel de geruchten dat ze ziek zou zijn door het coronavirus. Haar oudste zoon, prins Charles, zit op dit moment namelijk in quarantaine omdat hij besmet is met het virus.