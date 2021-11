Queen geeft verrassend emotionele speech op klimaattop: “Veel lof voor Philip, geen woord over Harry”

RoyaltyQueen Elizabeth (95) sprak gisteren honderden wereldleiders toe op de klimaattop (COP26) in het Schotse Glasgow. Dat deed ze via Zoom, gezien ze thuis moest blijven op doktersadvies. Opvallend was dat haar speech bijzonder emotioneel was, vol constante verwijzingen naar haar familie.

Dat maakten we in het verleden amper mee, gezien de Queen zich steeds zeer professioneel opstelt naar de buitenwereld toe. De fotokader achter de koningin sprong meteen in het oog: een portret van haar overleden echtgenoot, prins Philip, omringd door een zwerm vlinders. “Een uitzonderlijk dromerig beeld”, zo schrijft de Britse pers. “En een weerspiegeling van hoe zij hem altijd heeft gezien.”

Elizabeth prees Philip bovendien voor zijn pionierswerk op het vlak van natuurbescherming. De prins was één van de eerste Britse kopstukken die zich openlijk zorgen maakte over de verandering van het klimaat, en zich daar ook actief voor inzette. Waar zijn bezorgdheden vroeger werden weggelachen, zijn ze vandaag brandend actueel. “Het was een prachtige, persoonlijke toets”, aldus royalty-biograaf Robert Jobson, die een boek over Philip neerpende. “De prins zelf zou het schaamrood op de wangen hebben gehad na deze speech, gezien hij een hekel had aan publieke uitingen van affectie. Maar hij is er niet meer, en Elizabeth steekt niet onder stoelen of banken dat ze hem mist.”

Ook had de koningin veel lovende woorden over voor prinsen Charles en William, haar twee opvolgers. Ze prees hen voor “hun enorme inzet het voorbije jaar”. De grote afwezige in haar speech was prins Harry. Over hem werd er met geen woord gerept. “Nogmaals een teken dat zijn banden met de monarchie volledig doorgesneden zijn”, aldus de Britse kranten.

LEES OOK

Volledig scherm Gezien ze niet persoonlijk aanwezig kon zijn, speechte de Queen via Zoom. © REUTERS