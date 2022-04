Queen geeft toe dat ze “moe en uitgeput” was na strijd tegen corona

Royalty Honderden verborgen gangen en een eigen bankauto­maat: achter de schermen van Buckingham Palace

Meer dan 30 historische paleizen heeft de Britse Queen in haar bezit, maar geen enkel is zo iconisch als Buckingham Palace. In het hartje van Londen vormt het bouwwerk hét symbool voor de macht van de kroon. Nochtans heeft Elizabeth zelf er al jaren geen boodschap meer aan. Haar opvolger Charles wil er dan wél weer gaan wonen. Niet onlogisch, want het eeuwenoude paleis heeft meer luxe dan de meest moderne villa. Van een cinema tot een binnenzwembad, deze bijzondere kamers zitten diep in de gangen van Buckingham Palace verstopt.

