Queen geeft nu ook verstek voor traditionele paasdienst op zondag

Een reden voor de afwezigheid van de 95-jarige koningin is niet gegeven. Elizabeth kampt de laatste tijd met gezondheidsklachten. Zo was ze besmet met het coronavirus en is ze al een tijdje slecht ter been. Toch is het opvallend: het is de eerste keer sinds ze koningin is dat de 95-jarige Elizabeth niet aanwezig is tijdens deze traditionele vieringen. Volgens het Britse Sky News vindt de Queen het spijtig dat ze er niet bij kan zijn.