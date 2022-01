“Queen Elizabeths rijk nadert einde, maar een afscheid in schoonheid lijkt haar niet gegund”

Royalty Queen openhartig over gemis van 'geliefde' prins Philip in kerstbood­schap: “Hij zou willen dat we genieten”

Queen Elizabeth (95) heeft zaterdag in haar kersttoespraak opvallend veel gesproken over haar in april overleden echtgenoot prins Philip. De Britse vorstin was openhartig over het gemis dat zij en haar familie voelen en zei onder meer dat ze voor het eerst echt begrijpt dat de feestdagen ook zwaar kunnen zijn.

25 december