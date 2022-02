Queen Elizabeth zegt nog meer afspraken af vanwege corona

Royalty Jo De Poorter bekeek docu rond koningin Paola: “Grappig dat we die vrouw nu pas leren kennen”

Voor het eerst in haar bijna 85-jarige leven doet Paola haar verhaal. In ‘Paola, côté jardin’, die zondag op Eén werd uitgezonden, vertelde de koningin anderhalf uur lang over hoe moeilijk haar leven aan het hof soms was. Ook koningshuisdeskundige Jo De Poorter keek naar de documentaire, en laat zijn licht schijnen op de zaak: “Het is grappig dat we die vrouw, die toch 20 jaar lang onze koningin was, nu pas echt een beetje leren kennen. En dat komt omdat dit het eerste moment is dat zij dit toelaat.”

21 februari