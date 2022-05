Queen Elizabeth voor het eerst sinds maart nog eens in het openbaar verschenen

RoyaltyDe Britse koningin Elizabeth is voor het eerst in lange tijd weer in het openbaar verschenen. De 96-jarige vorstin was vrijdagmiddag aanwezig bij de Royal Windsor Horse Show, waar enkele van haar paarden in actie kwamen.

Op beelden is te zien hoe de koningin in een Range Rover arriveert op het terrein. De koningin leek in een best humeur en werd breed lachend gefotografeerd terwijl zij vanuit de passagiersstoel met een aantal aanwezigen sprak. Op enkele foto’s is ook te zien hoe de Britse queen met haar wandelstok rondloopt. Sinds eind vorig jaar wordt ze weer geregeld met een wandelstok gezien.

Rolstoel

De laatste keer dat Elizabeth in het openbaar verscheen was eind maart, bij de herdenkingsdienst voor prins Philip. Destijds was het tot vlak voor het begin van de dienst nog onduidelijk of Elizabeth wel aanwezig zou zijn. Volgens de Australische royaltyjournalist Robert Jobson zou de Britse koningin achter de schermen gebruik gemaakt hebben van een rolstoel - waar ze in privé al langer gebruik van zou maken - om zich te verplaatsen. De queen zelf weigert vermoedelijk om in het openbaar in een rolstoel te verplaatsen. “Er zijn gesprekken over geweest, maar ze zou nooit gezien willen worden in een rolstoel.”

De Queen verschijnt vanwege haar gezondheid niet vaak meer in het openbaar. Ze kampt onder meer met mobiliteitsproblemen, waardoor ze onder meer de opening van het Britse parlement moest missen. Zij werd toen vervangen door haar zoon prins Charles. Hij las er toen de troonrede voor, een taak die traditioneel gezien is weggelegd voor de monarch. Maar aangezien Elizabeth steeds slechter te been is, schuift ze meer dan ooit belangrijke taken door naar haar zoon en haar kleinzoon, prins William. Die laatste woonde voor het eerst in zijn koninklijke carrière de troonrede bij. “Een zeer symbolisch moment”, zo schrijft de Britse pers. “We krijgen een glimp van de toekomst.”

