Queen Elizabeth viert jubileum, maar prins Andrew en prins Harry krijgen géén medaille

Andrew willen echtgenoot en psycholoog van slachtof­fer Virginia Giuffre horen

De advocaten van prins Andrew willen de echtgenoot van Virginia Giuffre en haar psycholoog spreken over haar beweringen over seksueel misbruik door de Brit. De zoon van koningin Elizabeth heeft gesuggereerd dat Giuffre mogelijk last heeft van ‘verkeerde herinneringen’, zo staat te lezen in gerechtelijke documenten, meldt Sky News.

16 januari