Queen Elizabeth viert 70-jarig troonjubileum groots: concert met wereldsterren en extra vakantiedagen voor Britten

RoyaltyOp 6 februari 2022 zit Queen Elizabeth (95) maar liefst 70 jaar op de troon van het Verenigd Koninkrijk. Een mijlpaal die gevierd moet worden, want ze is daarmee de langst regerende Britse monarch ooit. Aan Buckingham Palace geven wereldsterren daarom volgend jaar een groot concert en ook toeschouwers zijn toegelaten.

Een mijlpaal in de Britse geschiedenis is het. Queen Elizabeth zit volgend jaar 70 jaar op de troon. Niet alleen is ze daarmee de langst regerende Britse monarch. Ze is ook de langstlevende Britse monarch, het langstzittende vrouwelijke staatshoofd in de wereldgeschiedenis, de oudste levende monarch ter wereld, de langst regerende huidige monarch en het oudste en langstzittende huidige staatshoofd. Iets wat niet onopgemerkt voorbij kan gaan en dus kondigde Buckingham Palace een vierdaags feestweekend met een uitgebreide planning aan.

De festiviteiten beginnen al op donderdag 2 juni 2022. Er vindt dan de traditionele Trooping the Colour-viering plaats. Een traditie die meestal in het tweede weekend van juni de verjaardag van de koningin groots viert met parades door Londen. Op zaterdag 4 juni 2022 geven een groot aantal wereldsterren een concert dat live uitgezonden wordt door de BBC. Wie komt optreden, is nog niet gekend, maar toeschouwers zijn alvast toegelaten. Ook op zondag 5 juni gaat het feest nog door. Er gaat die dag een optocht door de Londense straten met onder meer theater, muziek, circus en andere culturele happenings. De Britten krijgen trouwens die vier dagen vrijaf om het feest te kunnen vieren.

Feesten met de Queen

Bij alle evenementen zal Queen Elizabeth er in levende lijven bij zijn. Ook andere leden van het koningshuis zullen dat weekend van de partij zijn. Page Six liet eerder al weten dat zelfs Harry en Meghan zijn uitgenodigd, maar of ze aanwezig zullen zijn, is nog niet geweten.

Queen Elizabeth werd op 6 februari 1952 koningin door het vroegtijdige overlijden van haar vader, king George VI - hij werd slechtst 56 jaar. Ze was zelf nog maar 25 op dat moment. Een jaar later, op 2 juni 1953, volgde haar kroning. Of ons in 2023 ook weer een groot feest te wachten staat, blijft nog een vraag.

