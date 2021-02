Queen Elizabeth ‘verheugd’ na zwangerschap Meghan Markle, maar is dat écht zo? “Het paleis is alweer in snelheid gepakt”

RoyaltyDe Britse prins Harry (36) en zijn vrouw Meghan Markle (39) verwachten een broertje of zusje voor hun zoontje Archie. Dat heeft een woordvoerder van het koppel bevestigd. “De hertog en hertogin van Sussex zijn dolgelukkig omdat ze hun tweede kindje verwachten”, klonk het in een verklaring, waar de Queen volgens kenners echter niet op de hoogte van was. Zorgt het vlak voor de langverwachte evaluatie van de Megxit op 1 maart nu voor nieuwe spanningen? Dit is wat royaltykenners écht weten over de aankondiging van prins Harry en Meghan Markle.