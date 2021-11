Queen Elizabeth vastberaden om doop achterkleinkinderen bij te wonen

Royalty Harry en Meghan gingen in het begin van hun relatie incognito naar een halloween­feest­je: “Niemand wist wie we waren”

Vooraleer prins Harry (37) en Meghan Markle (40) in 2016 hun relatie wereldkundig maakten, gooiden ze nog een laatste keer alle remmen los op een halloweenfeestje. Dat vertelt de hertogin van Sussex in een interview met Ellen DeGeneres (63). Ook prinses Eugenie (31) en haar echtgenoot Jack Brooksbank (35) waren van de partij. “Niemand wist wie we waren.”

