Queen Elizabeth samen met haar dochter prinses Anne nog eens in het openbaar verschenen

Elizabeth en Anne kregen een rondleiding door het hospice, dat lichamelijke en psychische zorg biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven. De koningin en haar dochter spraken met vrijwilligers en de Queen werd ook voorgesteld aan een van de patiënten. “We zijn zo dankbaar dat ze de tijd heeft genomen om met een aantal patiënten en medewerkers te praten”, aldus chief executive officer Debbie Raven. Vlak voor hun vertrek onthulden ze nog een plaquette op het nieuwe gebouw en schreven ze hun naam in het gastenboek.

Vierde bezoek

Voor de Britse monarch was het al haar vierde bezoek aan de instelling. In 1987 was koningin Elizabeth ook al bij de opening van het hospice. In de afgelopen jaren werd het hospice flink gemoderniseerd en zelfs heropgebouwd na een investering van maar liefst 26 miljoen dollar. “Het is een enorm voorrecht om koningin Elizabeth te verwelkomen om onze faciliteit officieel te openen en te laten zien hoe de liefdadigheid blijft bloeien 35 jaar na het allereerste bezoek van de koningin”, aldus Jonathan Jones, de zogenaamde Thames Hospice Chair of Trustees.