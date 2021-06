Queen Elizabeth plant roos om verjaardag prins Philip te herdenken: “Hij zou vandaag 100 zijn geworden”

Elizabeth kreeg de roos van de Royal Horticultural Society, van wie zij het gezicht is. De tuinbouworganisatie zal de rozen ook in de winkels verkopen. Voor elke verkochte roos wordt er een donatie gedaan aan het Award Living Legacy Fund, een goed doel dat Philip op poten zette om jonge mensen bij te staan in hun carrière. De Queen nam de roos in ontvangst in haar voortuin en koos zelf nauwkeurig een plekje uit voor haar nieuwe aanwinst. Vervolgens werd de bloem door een medewerker in de tuin geplant. De monarch verblijft nu voornamelijk in Windsor Castle, haar favoriete woning, waar ze het voorbije jaar samen met Philip in quarantaine zat. De prins ligt er ook in de buurt begraven.