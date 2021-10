“Queen Elizabeth neemt juridische kosten van prins Andrew voor haar rekening”

RoyaltyKoningin Elizabeth (95) helpt haar zoon prins Andrew (61) financieel in de misbruikzaak die in de Verenigde Staten tegen hem loopt. Volgens The Telegraph betaalt de Queen de juridische kosten van Andrew met het inkomen van haar hertogdom Duchy of Lancaster.

Andrew, die wordt beschuldigd van seksueel misbruik, moet zo’n 2000 dollar (1.724 euro) per uur betalen aan zijn Amerikaanse advocaat. Het gaat om Melissa Lerne, een topadvocate die werkt voor een Amerikaans bedrijf dat er “in gespecialiseerd is om de juridische problemen van celebrities te doen verdwijnen”. De advocate stond in het verleden al de nabestaanden van Soundgarden-zanger Chris Cornell bij.

De firma waarvoor ze werkt, leverde ook al juristen aan onder meer John Travolta, Scarlett Johansson en Charlie Sheen. Nu moet Lerne ook prins Andrew uit de nood helpen, maar voorlopig is het einde nog niet in zicht. Omdat de zaak nog maanden of zelfs langer kan duren, zullen de kosten hoog oplopen. Het is niet duidelijk of Elizabeth haar zoon financieel bijstaat omdat hij het anders niet kan betalen.

Publieke opinie

De Amerikaanse Virginia Giuffre (38) zegt door de prins (61) te zijn misbruikt toen ze 17 jaar oud was. In diezelfde tijd werd Giuffre naar eigen zeggen ook slachtoffer van zakenman Jeffrey Epstein. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in het huis van de multimiljonair in New York, op zijn privé-eiland en in de Londense woning van zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell. Epstein, die na tientallen beschuldigingen rond misbruik van minderjarige meisjes in 2019 zelfmoord pleegde, en Andrew waren bevriend met elkaar.

Prins Andrew, die als gevolg zijn officiële taken heeft neergelegd, ontkent de beschuldigingen van Giuffre met klem. Tot nu toe heeft hij ook al in alle talen gezwegen over de rechtszaak. De stilte van de prins - al jaar en dag de voornaamste mediastrategie van het koningshuis - heeft er ondertussen ook voor gezorgd dat de publieke opinie volledig tegen hem is gekeerd.

