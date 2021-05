Queen Elizabeth moet opnieuw afscheid nemen: puppy Fergus overleden

Er werd lang gedacht dat de koningin geen corgi’s meer in huis zou nemen na het overlijden van hondje Vulcan in oktober vorig jaar. Een insider vertelde toen dat de vorstin bang was om over de beestjes te struikelen. Over de jaren heen zou de Engelse monarch meer dan 30 honden gehad hebben. Puppy Fergus werd trouwens vernoemd naar de nonkel van Elizabeth, Kapitein Fergus Bowes-Lyon. Die kwam in 1915 op 26-jarige leeftijd om het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Muick werd dan weer vernoemd naar een plek in Balmoral, Schotland.