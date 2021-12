Queen Elizabeth maakt zich zorgen om prins William: “Ze heeft liever niet dat hij nog met een helikopter vliegt”

Prins William en z’n gezin verplaatsen zich af en toe met een helikopter tussen hun thuisbasis in Londen en hun huis in Norfolk. De kleinzoon van de Queen is een gediplomeerd piloot - hij werkte zelfs twee jaar bij de luchtambulance - en kan z’n mannetje dus staan in het luchtruim. Toch maakt de koningin zich zorgen om z’n veiligheid. Het is namelijk een ongeschreven wet dat senior leden van de koninklijke familie samen geen vlucht mogen nemen. Prins William is de tweede in lijn voor troonopvolging, z'n zoon prins George (8) staat op de derde plek. Bij een eventuele ramp zouden zo dus twee toekomstige vorsten het leven laten.