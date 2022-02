Queen Elizabeth liep mogelijk corona op via paleismedewerker Windsor Castle

RoyaltyKoningin Elizabeth (95) heeft mogelijk corona opgelopen via paleismedewerkers. Volgens Britse media hebben verschillende mensen op Windsor Castle, waar de vorstin woont, ook positief getest. Ondanks haar besmetting blijft de Queen lichte taken uitvoeren, iets waar royaltywachters zich toch zorgen om maken. “Ik denk dat ze, gezien haar hoge leeftijd, beter volledig rust zou moeten nemen en het werk aan de familie moet overlaten.”

Even werd gedacht dat de Queen corona had opgelopen via haar zoon, prins Charles (73). Hij testte eerder deze maand voor de tweede keer positief op het virus. Volgens paleisbronnen had Charles enkele dagen voordien nog contact gehad met zijn moeder. Maar nu blijkt dat de bron van de besmetting ook uit een andere hoek kan komen. Elizabeth ontving afgelopen week bezoek op Windsor. Ze verwelkomde generaal-majoor Eldon Millar. Ze leunde toen op haar wandelstok. "Ik kan me niet bewegen", grapte ze. Bij het bezoek droeg ze geen mondkapje en schudde ze ook handen. Het is niet duidelijk of ze via Millar corona heeft opgelopen. Daarnaast zijn enkele paleismedewerkers besmet, dus het kan ook zijn dat Elizabeth via hen corona opliep.

Lichte taken

De positieve coronatest van Elizabeth zorgt in Groot-Brittannië voor gemengde reacties. Volgens royaltyverslaggevers en koninklijk biografen zijn er lichte zorgen, maar wordt aangenomen dat de vorstin waarschijnlijk niet ernstig ziek wordt vanwege haar drie vaccinaties. Robert Jobson, schrijver van 'William: The Making of a Modern Monarch', stipt tegenover The Mirror aan dat de koninklijke agenda leeg zou zijn gehaald als het ernstig was. Zo gaat Catherine, hertog van Cambridge, dinsdag gewoon naar Kopenhagen.

Ook Queen Elizabeth blijft aan de slag. De koningin doet de komende dagen enkele ‘lichte taken’, zoals online en telefonische afspraken nakomen. Hoewel ze alleen milde verkoudheidssymptomen vertoont, baart Jobson zich toch zorgen. “Ik denk dat ze, gezien haar hoge leeftijd, beter volledig rust zou moeten nemen en het werk aan de familie moet overlaten", zegt hij. De biograaf vermoedt dat er bij prins Charles en de familie wel degelijk zorgen zijn.

Nauwlettend in de gaten houden

Royaltyverslaggever Alastair Bruce zegt dat er altijd zorgen zijn als iemand op hoge leeftijd corona krijgt. "Maar ze heeft veel energie en is erg fit. De koningin wordt goed verzorgd. Ze is een vechter", zegt hij tegen de Daily Mail. Joe Little, verslaggever bij Majesty Magazine, denkt dat Elizabeth er nuchter onder zal zijn en de mensen om haar heen misschien iets minder. "De komende dagen zullen ze haar nauwlettend in de gaten houden en, als alles goed gaat, lijkt het erop dat het uiteindelijk niet meer dan een klein ongemak zal worden.”

Tijdens de hele pandemie wist Elizabeth corona buiten de deur te houden. Bovendien deed ze het de afgelopen maanden rustig aan op doktersadvies. In oktober bracht ze een nacht door in het ziekenhuis en in november miste ze Remembrance Sunday door rugproblemen. Sinds vorig najaar verschijnt de koningin ook met wandelstok in het openbaar.

