Queen Elizabeth is alive & kicking en deelt boodschap vanuit ziektebed

Tijdens de Generale Synode, de nationale vergadering van de Church of England, las prins Edward een toespraak voor uit naam van zijn moeder. “Ik ben aan het herstellen van een verstuikte rug. Ik denk dat je waarschijnlijk begrijpt waarom ik niet aanwezig ben en dat betreur ik ten zeerste. Ik wil dan ook mijn diepe en oprechte verontschuldigingen sturen.” Het is de eerste keer in 51 jaar dat de vorstin haar vijfjaarlijks bezoek aan de synode heeft gemist. De Queen heeft het evenement slechts zes keer gemist tijdens haar regeerperiode, door een zwangerschap of tournee.

Zaterdag zouden de Queen en de hertog van Edinburgh 74 jaar getrouwd zijn. Het is de eerste keer dat de koningin haar huwelijksverjaardag alleen viert. Prins Philip stierf in april op 99-jarige leeftijd. “Het is moeilijk te geloven dat het al meer dan 50 jaar geleden is dat prins Philip en ik de allereerste vergadering van de Generale Synode bijwoonden. Niemand van ons kan het verstrijken van de tijd vertragen. Hoewel we ons vaak concentreren op alles wat er in de tussenliggende jaren is veranderd, blijft er veel onveranderd, inclusief het evangelie van Christus en zijn leringen.”