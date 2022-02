Queen Elizabeth II zit vandaag 70 jaar op Britse troon

De Britse Queen Elizabeth II viert vandaag haar 70-jarig jubileum als koningin van het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is ze ook koningin van Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Op een groot feest is het wachten tot begin juni, wanneer vier dagen van feestelijkheden plaatsvinden.

Elizabeth is koningin sinds de dood van haar vader George VI op 6 februari 1952 en is met haar 70 jaar de langst regerende actieve vorst. Op 2 juni 1953 vond de troonsbestijging plaats in de abdij van Westminster. Het is op die dag dat de vierdaagse publieke feestelijkheden voor de jubileum starten, mede omdat het Britse weer nu eenmaal beter is in de zomer. Er vinden onder meer een militair defilé, een ceremonie in Saint Paul's Cathedral en een groot concert in Buckingham Palace plaats.

Volledig scherm Gisteren mocht de Queen al een taart aansnijden ter ere van haar jubileum. © REUTERS

Op zondag 5 juni vinden in heel het land lunches plaats en de feestelijkheden worden afgesloten met een grote parade. In januari kondigde het paleis de Platinum Pudding Competition aan. Het winnende dessert wordt aan de Queen en het publiek voorgesteld.

De Britse acteur Ross Kemp verklaarde maandag nog aan de Britse omroep BBC dat het jubileum het grootste feest ooit in het land moet worden. Naar schatting 10 miljoen mensen namen deel aan de straatfeesten naar aanleiding van het huwelijk van Charles en Diana, dus Kemp wil nu nog meer volk op de been krijgen. Samen met andere celebrities riep hij 5 juni ook uit tot "Thank you day", om de gezondheidswerkers te bedanken.

Volledig scherm Prinses Elizabeth en prins Philip in 1948. © AP

Sandringham

Voor vandaag zijn er geen publieke evenementen aangekondigd. De Queen verblijft sinds 23 januari in het koninklijk domein in Sandringham, drie uur ten noorden van Londen. Ze verblijft daar normaal gezien twee maanden rond de feestdagen, maar had dit jaar haar vertrek uitgesteld vanwege de snel oprukkende omikronvariant van het coronavirus in Londen in december. Gisteren sneed ze al een taart aan ter ere van haar jubileum.

Volgens de Britse media verblijft Elizabeth in Wood Farm, en niet in het grote landgoed van het domein. In dat relatief bescheiden verblijf met vijf kamers en een uitzicht op de Noordzee had haar nu overleden echtgenoot prins Philip zijn intrek genomen na zijn pensioen in 2017. Uiteindelijk dwong de coronapandemie hem om terug te keren naar het kasteel van Windsor. Sandringham was altijd een speciale plek voor de Queen: niet alleen haar vader George VI, maar ook haar grootvader George V en diens moeder, koningin Alexandra, zijn op het domein gestorven.

Volledig scherm Queen Elizabeth II en prins Philip in 2012. © EPA

De Queen is sinds oktober nog maar zelden in het openbaar verschenen, nadat haar artsen haar rust hadden voorgeschreven vanwege gezondheidsproblemen. Haar laatste verschijning was haar kersttoespraak, waarin ze openhartig was over het gemis van haar in april vorig jaar overleden echtgenoot prins Philip.

Souvenirs

Voor het jubileum werden verscheidene souvenirs vervaardigd. Zo kunnen op de website Royal Collection Shop allerhande hebbedingen worden aangekocht, zoals een porseleinen bord, lepels, koekjes, chocolade, magneten, koffietassen, theedoeken en een boek.

Eerder deze week was er nog grote hilariteit om de 10.800 borden, kopjes en schoteltjes die door een Chinees bedrijf aan winkels werden geleverd met het opschrift "Platinum Jubbly" in plaats van "Jubilee". Stockverkoper Wholesale Clearance heeft de collectie overgenomen en verkoopt ze in haar geheel voor 32.400 pond (bijna 39.000 euro).

Nieuwe munt

De Britse Munt onthulde in januari ook een nieuwe munt van 50 pence naar aanleiding van het jubileum. Daarop staat de Queen afgebeeld terwijl ze aan het paardrijden is, een van haar favoriete vrijetijdsbestedingen. Ze kreeg haar eerste paard, een shetlandpony, toen ze vier jaar oud was. Haar dochter prinses Anne werd in 1976 de eerste royal die deelnam aan de Olympische Spelen, als ruiter.

