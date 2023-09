Queen Elizabeth II had er vrede mee dat ze ging sterven: “Ze had geen spijt”

Greenshields sprak slechts enkele dagen voor haar dood nog met de Queen, in Balmoral Castle in Schotland. Ze was toen in slechte gezondheid, en wist dat haar einde naderde. “Normaal gezien zou ik het over het geloof hebben, maar ze wilde over haar eigen leven praten”, verklaart hij. “Het was het jaar van haar platinumjubileum, en ze keek erop terug. Ze kon zich alles trouwens nog heel goed voor de geest halen.”