Queen Elizabeth haalt op haar 94ste dan toch nog twee hondjes in huis

Elizabeth had haar hele leven corgi’s en dorgi’s. Die fokte ze zelf. In totaal zou de Queen al meer dan dertig honden gehad hebben. In de tuinen van Buckingham Palace werd Elizabeth dan ook altijd omringd door een klein legertje viervoeters. “De Queen is altijd een grote dierenliefhebber geweest”, aldus insiders. “Paarden en honden zijn haar passie.” Enkele jaren geleden besloot ze echter om te stoppen met het fokken van rashonden, omdat ze zichzelf te oud vond. Ze zou het niet eerlijk vinden moesten die hondjes haar overleven en zonder baasje komen te zitten. Sinds de dood van de dorgi (een kruising tussen een corgi en een teckel) Vulcan in december 2020, bleef alleen dorgi Candy nog over als het allerlaatste koninklijke hondje.

Daar is nu blijkbaar verandering in gekomen, want de Queen zou alsnog twee nieuwe puppy’s in huis genomen hebben. De diertjes wonen volgens paleismedewerkers al enkele weken bij Elizabeth in. “Ze zorgen voor wat leven in de brouwerij nu prins Philip in het ziekenhuis ligt”, klinkt het. De echtgenoot van Elizabeth werd zopas geopereerd aan zijn hart. “Een welkome afleiding ten midden van alle stressvolle gebeurtenissen die Elizabeth de laatste tijd moest verwerken.” Want inderdaad, naast de plotse gezondheidsproblemen van haar man is er ook nog de stille oorlog met prins Harry en Meghan Markle die moet worden uitgevochten.