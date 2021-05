Queen Elizabeth ‘erg overstuur’ door uitspraken van prins Harry

De laatste ontboezemingen van prins Harry in de nieuwe docureeks ‘The Me You Can’t See’ doen heel wat stof opwaaien in het Verenigd Koninkrijk. Hij vertelt er onder meer dat hij door niemand geholpen werd toen z’n echtgenote Meghan Markle met zelfmoordgedachten kampte en dat zijn vader, prins Charles, niet echt een goeie beurt had gemaakt als opvoeder. “Toen ik jonger was zei m'n vader geregeld tegen me: ‘Wel, zo was het voor mij, dus zo zal het ook zijn voor jou.’”