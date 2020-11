Queen Elizabeth en prins Philip zijn vandaag 73 jaar getrouwd: de romance die nooit had mogen zijn, maar niet tegen viel te houden

Elizabeth Alexandra Mary, zoals ze toen voluit heette, werd geboren in 1926. ‘Lilibet’, zo werd ze genoemd door haar familie, had een comfortabel leven voor zich liggen als de oudste dochter van de jongste zoon van de huidige koning. Ze had dus van haar leven niet gedacht dat ze ooit koningin zou worden. En gelukkig maar, want dat bracht haar zekere vrijheden waar toekomstige troonopvolgers alleen maar van konden dromen. Zoals het kiezen van haar ideale partner, bijvoorbeeld, in plaats van eentje die in het koninklijke plaatje paste.