Queen Elizabeth drukt steun aan Oekraïne uit met haar bloemstukken

Royalty Prins Albert van Monaco hoopvol: “Het gaat veel beter met prinses Charlene”

Prinses Charlene van Monaco (44) herstelt goed van de “zware uitputting, zowel emotioneel als fysiek” waardoor ze werd getroffen. De vrouw van prins Albert (63) ondergaat nu al wekenlang een behandeling in een gespecialiseerde kliniek buiten Monaco, maar volgens de vorst is het licht aan het einde van de tunnel in zicht: “Het gaat veel beter met de prinses en ik hoop dat ze snel weer terug is in het Prinsdom”, zegt Albert tegen de lokale krant ‘Monaco-Matin’.

21 februari