Queen Elizabeth blijft met haar gezondheid sukkelen: ook haar eigen tuinfeesten zal ze niet bijwonen

RoyaltyKoningin Elizabeth (96) is binnenkort niet aanwezig bij de door haar georganiseerde tuinfeesten in Buckingham Palace. De genodigden, vaak betrokken bij liefdadigheidsorganisaties, wil ze met die jaarlijkse festiviteiten bedanken voor hun inzet. Naar verluidt is de Queen niet fit genoeg om de events bij te wonen.

De feesten op Buckingham Palace vinden plaats op 11, 18 en 25 mei. Volgens het Britse hof wordt de koningin vervangen door familieleden, van wie de namen later bekend worden gemaakt.

Elizabeth kampt al enige tijd met gezondheidsklachten. Zo kreeg ze begin dit jaar corona en is ze niet meer zo mobiel als voorheen. Volgens Britse media zou ze de tuinfeesten overslaan, omdat ze niet meer in staat is om voor lange periodes recht te staan. Elizabeth zei eerder ook al andere activiteiten af. Dit jaar verscheen ze alleen in het openbaar tijdens de herdenkingsdienst voor prins Philip, in maart in Londen.

Vanwege de coronacrisis gingen de events de afgelopen twee jaar niet door. De koningin geeft ook altijd een tuinfeest bij The Palace of Holyroodhouse in Schotland. Dat vindt dit jaar plaats op 29 juni. Ook daar zal Elizabeth niet aanwezig zijn.

God Save The Queen

Intussen blijven de voorbereidingen voor de festiviteiten van de 70ste verjaardag van de Queen op de Britse troon wel volop lopen. Zo brengt de punkrockband Sex Pistols het nummer ‘God Save The Queen’, dat in 1977 veel ophef veroorzaakte, op 27 mei opnieuw uit. “Een van de meest gewilde vinylplaten in de geschiedenis komt terug in de rekken”, meldt de band op Twitter. Er zal slechts een beperkt aantal exemplaren beschikbaar zijn.

In het nummer vergelijken de Sex Pistols het Verenigd Koninkrijk met een “fascistisch regime” en noemen ze de koningin “geen mens”. Radio- en televisiezenders banden het nummer. Desondanks bereikte ‘God Save The Queen’ de tweede plaats in de Britse hitlijsten.

