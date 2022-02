Queen dwong Diana tot scheiding met handgeschreven brief: “Ze wilde haar inschattingsfout rechtzetten”

Royalty Prins Andrew samen met Queen aanwezig op herdenking van Philip, vlak na ondervra­ging in rechtszaak

De Britse prins Andrew (61) zal op 29 maart aanwezig zijn op een herdenkingsdienst voor zijn overleden vader, prins Philip. Die dienst zal doorgaan in Westminster Abbey, in aanwezigheid van de Queen. Dat is opvallend, gezien Andrew enkele dagen eerder ondervraagd zal worden door de New Yorkse rechtbank, over een zedenzaak.

