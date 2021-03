Queen draagt broche van haar huwelijksreis als eerbetoon aan zieke echtgenoot prins Philip: “Haar gedachten zijn bij hem”

Royalty Oprah is boos op prins Harry en James Corden: “Ze zijn met haar primeur gaan lopen”

3 maart Oprah Winfrey (67) is niet te spreken over het openhartige interview dat de Britse prins Harry (36) vorige week gaf in ‘The Late Late Show’, die gepresenteerd wordt door James Corden (42). Harry en zijn echtgenote Meghan Markle (39) gaven immers ook aan haar een exclusief interview, dat pas maandag zal worden uitgezonden in de Verenigde Staten. “Ze zijn haar te snel af geweest, en nu is ze een stukje van haar primeur kwijt.”