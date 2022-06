‘Queen’ Camilla openhartig over haar leven met prins Charles: “Soms passeren we elkaar als schepen in de nacht”

RoyaltyZe heeft zichzelf nooit ‘prinses’ mogen noemen, maar binnenkort wordt ze wél koningin. Camilla (74), hertogin van Cornwall, is al lang niet meer dat ‘Parker Bowles’-meisje van vroeger. Toch is de storm rond haar nog niet volledig gaan liggen. Zal de steun van Queen Elizabeth genoeg zijn om haar toekomst te garanderen? In een zeldzaam en openhartig interview met ‘Vogue’ vertelt ze voor het eerst in jaren over haar positie binnen de monarchie, haar toekomstplannen, en de aard van haar relatie met Charles. “Het is niet altijd makkelijk”, geeft ze toe. “Maar je moet een manier vinden om ermee te leren leven.”