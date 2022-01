Queen benoemt Camilla tot Royal Lady van de Orde van de Kousenband

Camilla, de echtgenote van prins Charles en de hertogin van Cornwall, is vrijdag door de Britse koningin Elizabeth II benoemd tot Royal Lady of the Most Noble Order of the Garter . De Orde van de Kousenband is de oudste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk. Vrijdag eerde het Britse koningshuis ook honderden mensen met de traditionele New Years Honours.

Naast Camilla zijn ook de diplomate Valerie Ann Amos en de voormalige premier Tony Blair toegelaten tot de prestigieuze ridderorde. Vanaf 1 januari staat die laatste dus bekend als Sir Tony. De ridderorde bestaat al sinds 1348. Na de nieuwe benoemingen zijn nu 21 van de 24 leden van de ridderorde aangesteld. Volgens Buckingham Palace valt die eer toe aan zij "die openbare diensten hebben bewezen, die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan het nationale leven of die de vorst persoonlijk hebben gediend". Toelating tot de ridderorde wordt verleend door koningin Elizabeth II, zonder tussenkomst van de overheid.

Bij het uitdelen van de New Years Honours wordt de Queen wel geadviseerd door haar premier. Dit jaar ging het om 1.278 eretitels. Bijna een vijfde ging naar mensen die zich dienstbaar maakten in de coronapandemie. Zo zijn Chris Witty, de Chief Medical Officer (CMO) van Engeland, zijn plaatsvervanger Jonathan Van-Tam, de CMO van Wales Frank Atherton en de CMO van Schotland Gregor Smith geridderd. Ook Jenny Harries, hoofd van het Health Security Agency (UKHSA), en June Raine, hoofd van de geneesmiddelenwaakhond MHRA, kregen een eretitel. Sir Patrick Vallence, die in 2019 geridderd werd in de New Years Honours List, wordt verheven tot ridder in de Orde van het Bad.

Verder werden ook atleten, onder wie de negentienjarige tennister Emma Radunacu en de Olympische duiker Tom Daley, en een aantal mediafiguren, zoals actrice Joanna Lumley en zangeres Melanie Brown, toegelaten tot de Orde van het Britse Rijk. De acteur Daniel Craig, die in de Bondfilm No Time to Die voor het laatst te zien is als 007, is benoemd tot Companion of the Order of St. Michael and St. George. Die titel, die vaak diplomaten ten deel valt, deelt Craig nu met de fictieve James Bond.

"Deze ontvangers hebben ons geïnspireerd en vermaakt en zoveel aan hun gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk en in veel gevallen in de hele wereld gegeven", aldus de Britse premier Boris Johnson. "De onderscheidingen zijn voor ons een gelegenheid om hen te bedanken, als land, voor hun toewijding en buitegewone bijdrage." Niet alleen op de vooravond van het nieuwe jaar worden mensen met dergelijke eretitels in de bloemetjes gezet, maar ook ter gelegenheid van de officiële verjaardag van de Queen. Die wordt in juni gevierd, terwijl koningin Elizabeth II op 21 april 1926 geboren werd.

