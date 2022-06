Queen afwezig, prins Charles dankt moeder, William en Kate zingen mee: dit was het grote jubileumconcert

Bij de start van het concert is een video getoond, van Elizabeth die thee drinkt met beertje Paddington. In de video werd aangekondigd dat het concert van start gaat, waarna het lied ‘We Will Rock You’ van Queen begon te spelen. De koningin tikte in de video tijdens de eerste basgeluiden mee op haar theekopje.

Daarna werd overgeschakeld naar het podium. Naast Queen en Lambert traden onder anderen Elton John, Alicia Keys, Nile Rodgers, Duran Duran, Diana Ross, de Britse songfestivalzanger Sam Ryder en Diversity op bij Buckingham Palace. Ook David Attenborough, David Beckham en Stephen Fry waren van de partij.

Veel royals en sterren aanwezig

“We hebben Queen kunnen zien bij de soundcheck en dat was erg spannend”, zei zanger George Ezra tegen de BBC. Ryder, die namens het VK tweede werd bij het Songfestival, noemde zijn optreden bij Buckingham Palace “de koninklijke kers op de taart”. Ook Jason Donovan was enthousiast: “Wat een geweldig evenement om deel van uit te maken. Ik ben erg trots om hier te zijn.”

Het jubileumconcert, dat zo’n 2,5 uur duurde, was live te zien op de BBC. Volgens de Britse omroep waren er meer dan dertig royals aanwezig zijn bij het concert. Vooral prins William, Kate Middleton en hun kinderen vielen op: zij genoten zichtbaar van de muziek en zongen uit volle borst mee tijdens de nummers.

Maar Elizabeth was er dus niet bij: ze kampt met een broze gezondheid en ontbrak zaterdagmiddag al bij de Epsom Derby. Zij werd daar vervangen door haar dochter prinses Anne. Vrijdag was de koningin ook afwezig bij de dankdienst in St Paul’s Cathedral.

Eerbetoon aan zijn moeder

Prins Charles heeft tijdens het concert ook een eerbetoon gebracht aan zijn moeder. “U huilt en lacht met ons, en nog belangrijker, u bent er altijd voor ons geweest deze zeventig jaar”, zei Charles onder meer. De Britse troonopvolger, met zijn vrouw Camilla aan zijn zijde, voegde daaraan toe dat het Britse volk dienen “de reden is dat zijn moeder in de ochtend opstaat”. “U zwoer uw hele leven te dienen - en dat doet u nog steeds. Daarom zijn we hier. Dat vieren we vanavond.”

Charles stond ook even stil bij zijn vader, de vorig jaar overleden prins Philip. “Mijn papa zou van de show hebben genoten en het feest met volle teugen hebben meegevierd,” aldus Charles. Aan het einde van zijn toespraak stelde hij dat de koningin het zeer jammer vindt dat ze er niet in levenden lijve bij kon zijn. “Maar Windsor Castle is maar 20 mijl hier vandaan. Als we hard genoeg juichen kan ze ons misschien horen. Laten we allemaal meedoen,” zei Charles, die al snel niet meer te horen was door het luide gejuich van het publiek.

Ook wereldsterren spreken dank uit

Daarnaast hebben ook wereldsterren zoals Daniel Craig, Sir Paul McCartney en Michelle Obama de koningin bedankt in een video die tijdens het jubileumconcert werd getoond. “Bedankt voor je aanwezigheid, je leiderschap en je sierlijkheid”, sprak ‘James Bond’-acteur Craig. “Ik zou je overal naartoe volgen.” Ook McCartney sprak zijn dank voor de vorstin uit. “Bedank voor zeventig prachtige jaren.”

Michelle Obama, vrouw van de voormalige president van de Verenigde Staten, stelde dat de koningin altijd ontzettend vriendelijk is geweest. Zowel tegen haar, als haar gezin. “Ik voel me vereerd om tijd met je door te brengen. Bedankt voor je wondere voorbeeld.”

