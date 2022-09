Productie ‘The Crown’ mogelijk opgeschort na overlijden van Queen Elizabeth

Naar verluidt is de kans groot dat de opnames van het zesde seizoen van ‘The Crown’ worden opgeschort als gevolg van het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. De productie van het zesde seizoen van de Netflix-serie stond tot donderdag op het punt van beginnen. Ondanks dat er vooraf al heel wat twijfels waren om het zesde seizoen überhaupt te maken.

Zo werd in januari nog bekendgemaakt dat het na vijf seizoenen klaar zou zijn voor ‘The Crown’. Die beslissing werd genomen omdat het volgens regisseur Peter Morgan “het perfecte moment is om te stoppen.” Ruim een halfjaar later kwam hij daar dus weer op terug. Of de regisseur besluit om opnieuw op die beslissing terug te komen, werd nog niet bevestigd.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Prince Charles (Josh O Connor) en Princess Diana (Emma Corrin) in het vierde seizoen van 'The Crown' © Des Willie/Netflix

Officieel werd ook nog niets bekendgemaakt over de verhaallijn. Maar volgens bronnen zal het zesde en laatste seizoen van de serie zich voornamelijk richten op het einde van de jaren 90. Met in het bijzonder de dood van prinses Diana in het jaar 1997. Onlangs werd ook bekendgemaakt dat de 16-jarige acteur Rufus Kampa de rol van de jonge prins Harry op zich zou nemen. En dat de 21-jarige Ed McVey de rol van William zou spelen. Die laatste geruchten zouden er dan weer op duiden dat het seizoen zich mogelijk ook zou afspelen in het begin van de jaren 2000.

Maar ondanks dat er nu veel onduidelijkheid heerst of het zesde seizoen er uiteindelijk komt of niet, kunnen de fans van de serie voorlopig nog even door. Het vijfde seizoen zal namelijk in november dit jaar op Netflix verschijnen.

LEES OOK: