Proces tegen prins Andrew gaat door: rechter wijst vraag om misbruikzaak te seponeren af

RoyaltyDe rechter in New York vindt dat de 38-jarige Virginia Giuffre een misbruikzaak heeft tegen de Britse prins Andrew (62). Die laatste probeerde om de klacht te laten seponeren op basis van een zogenaamde procedurefout, maar de rechter geeft hem nu ongelijk. De prins zal binnenkort dus zijn verhaal moeten doen in de rechtbank.

Giuffre wil een proces beginnen tegen prins Andrew, omdat hij haar in 2001 als 17-jarige - toen ze nog Virginia Roberts heette - drie keer zou hebben verkracht. Dat gebeurde in de kringen van de steenrijke zakenman en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel in New York. Epstein verhandelde jonge meisjes aan machtige mannen, en zou Giuffre hebben opgedragen om seks te hebben met de prins.

Giuffre diende vorig jaar een klacht in, omdat dat het laatste jaar was voordat de zaak zou verjaren. “Het was nu of nooit”, zei ze daar destijds over. Prins Andrew ontkent alle beschuldigingen met klem. Sterker nog, in een interview met BBC beweerde hij dat hij Giuffre nooit ontmoet heeft. Een foto waarop hij samen met haar te zien is in het huis van Epstein, spreekt dat echter tegen. Andrew probeerde zich nog te verdedigen met een vreemd argument: “Ik kan niet zweten”, klonk het in datzelfde interview. Virginia beschreef hem namelijk als “walgelijk en zweterig”. Alweer zijn het verschillende foto’s die Andrew de das omdoen: de Britse pers publiceerde meteen na zijn uitspraak enkele kiekjes waarop hij doordrenkt van het zweet te zien is. Virginia’s advocaten lachen er niet mee, en vragen de prins om concreet bewijs voor zijn claim voor te leggen: “Als prins Andrew een medische aandoening heeft waardoor hij niet kan zweten, dan moet daar bewijs voor zijn”, zeggen zij. “Dat zal hij moeten voorleggen in de rechtbank.”

Vlieger gaat niet op

De advocaten van de Britse prins eisten dat de rechtszaak in New York geseponeerd zou worden, maar daarmee ging de Amerikaanse rechter Lewis Kaplan niet akkoord. Binnenkort zal Andrew dus opgeroepen worden als getuige, en zal hij persoonlijk voor de rechter moeten verschijnen.

Het werd al snel duidelijk dat de New Yorkse rechter Lewis A Kaplan niet in het voordeel van Andrew zou handelen. Andrews advocaten beweerden dat Virginia niet duidelijk genoeg had aangegeven om wat voor ‘misbruik’ het ging. “Die vlieger gaat hier niet op. Het gaat duidelijk om seksuele handelingen die gebeurd zijn zonder haar toestemming”, reageerde de rechter daarop. “Het is mij heel duidelijk waarover het hier gaat, er bestaat geen twijfel over. Bovendien heeft mevrouw Giuffre het recht om pas tijdens de rechtszaak in detail te treden.”

Voorlopig gaat het om een civiele zaak. Andrew riskeert een enorme geldboete.

