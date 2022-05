Prinsessen Eugenie en Beatrice worden naar de achtergrond geduwd: “William wil hen uit de monarchie”

Het was al lang een droom van prins Andrew om zijn jongste dochter Eugenie naar Adelaide Cottage op het domein van Windsor Castle te verhuizen. De in opspraak gekomen prins woont zelf al jaar en dag in de zogenaamde Royal Lodge, op hetzelfde domein. Voor hem en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson (die nog steeds bij hem inwoont), zou het prettig zijn mocht Eugenie zich in de buurt settelen. De twee optrekjes liggen namelijk op wandelafstand van elkaar. Eugenie kan nu echter naar het luxueuze Adelaide Cottage fluiten, want niemand minder dan troonopvolger prins William heeft zijn oog plots laten vallen op dat bewuste optrekje. Ook hij is samen met zijn echtgenote, Kate Middleton, nog op zoek naar een vestiging in Windsor, zodat hij dichter bij de Queen kan zijn. Voor zijn kinderen, George, Charlotte en Louis, is het fijn dat de cottage omringd is door natuur, en daardoor veel speelruimte kan bieden.