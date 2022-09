Prinses steelt de show in minijurk van Prada: dit is het huwelijk van Maria Laura

RoyaltyDe huwelijksceremonie van prinses Maria-Laura (34) en haar aanstaande William Isvy, die in het Brusselse stadhuis en de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal plaatsvindt, is van start gegaan. Het wordt voor de prinses en de koninklijke familie een goedgevulde dag met ongetwijfeld heel wat emotionele momenten. Ondertussen hebben de koninklijke gasten hun opwachting gemaakt.

De burgerlijke trouw vindt plaats in het Brusselse stadhuis. De ceremonie duurt ongeveer een half uur. Enkel de intieme kring is aanwezig. In de namiddag gaat het naar de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal voor een trouwceremonie die wordt voorgegaan door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel Jozef de Kesel. In totaal zijn er 500 personen uitgenodigd om het huwelijk in de kathedraal bij te wonen. De dienst start om 14.30 uur en duurt 1 uur en 15 minuten. Tijdens de dienst zullen onder meer katholieke als joodse liederen voorkomen.

Ondertussen zijn de koninklijke gasten gearriveerd. Het gaat onder meer over koning Filip, koningin Mathilde, prinses Delphine en haar man en nog vele anderen. Ook Albert en Paola zijn aanwezig, al hadden zij flinke moeite om de trappen van het stadhuis te beklimmen. Het is voor het eerst in maanden dat Albert en Paola zich nog ergens in het openbaar vertonen.

De bruid heeft voor een opvallende outfit gekozen. “Na de verlovingsbeelden, waarop ze bottines droeg, is dit een nieuwe primeur: Maria Laura draagt voor haar burgerlijk huwelijk een minijurk”, zegt royaltykenner Joëlle Vanden Houden, die het boek ‘Koninklijke Stijl’ schreef en gebeuren mee opvolgt. Volgens Herve Verhoosel, de woordvoerder van het koppel, is de jurk van modelabel Prada.

prinses Maria-Laura (34) en haar aanstaande William Isvy

"Na de verlovingsbeelden, waarop ze bottines droeg, is dit een nieuwe primeur: Maria Laura draagt voor haar burgerlijk huwelijk een minijurk."

Voor de huwelijksceremonie zijn vijf getuigen aangeduid. Het gaat om Elisabetta de Belgique, Ferdinand Brunet, Astrid en Joseph von Liechtenstein en Olympia Napoleon-Bonaparte. Elisabetta de Belgique, die als roepnaam Lili heeft, is de echtgenote van prins Amedeo, de oudste broer van Maria Laura.

Ook prinses Astrid en prins Joseph van Liechtenstein zijn gevraagd. Daarnaast is er nog Olympia Napoléon Bonaparte. Zij trouwde met Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, maar is de dochter van de zus van prins Lorenz en zo dus de nicht van Maria Laura. Tot slot is er nog de onbekende naam Ferdinand Brunet. Mogelijk is hij een vriend van het paar.

Het huwelijk van de prinses gaat dus gewoon door, ondanks het overlijden van de Britse Queen Elizabeth. Het koppel was echter zeer ontroerd door het nieuws. “Tijdens de religieuze viering op zaterdagnamiddag zal een moment van gebed en bezinning gewijd worden aan Hare Majesteit koningin Elizabeth II”, aldus Herve Verhoosel, de woordvoerder van het koppel.

De 34-jarige Maria Laura is de oudste dochter van prinses Astrid en prins Lorenz. Ze woont en werkt al jaren in Londen. Haar verloofde William Isvy (30) is geboren in Parijs en is de zoon van een Britse moeder en een Frans-Marokkaanse vader. William Isvy bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Londen en studeerde financiën in het Canadese Montreal. Tegenwoordig werkt hij in Londen in het vermogensbeheer. Het koppel deelt een passie voor reizen en tennis.