Prinses Märtha Louise veroorzaakt (alweer) grote mediarel in Noorwegen

RoyaltyPrinses Märtha Louise (51) heeft opnieuw voor heel wat opschudding gezorgd in Noorwegen. De prinses gaf tijdens een persconferentie een uitgebreid interview, waarbij ze de Noorse pers fel bekritiseerde, in het bijzijn van 600 journalisten. “Ik overwoog het podium te verlaten”, zei de journalist die het interview in goede banen moest leiden.

Toen Märtha Louise het podium betrad, was de toon meteen gezet. De prinses zwaaide met een witte vlag in de richting van alle aanwezige journalisten, terwijl ze een blazer droeg met vlammen erop. “Elke keer brandt het een beetje als ik in de buurt van de pers ben. Dus ik denk dat ik vandaag vlammen moet dragen”, merkte ze op.

Ze begon vervolgens de Noorse pers fel te bekritiseren: “Geen van jullie ervaart waar je andere mensen aan blootstelt”, zei de prinses onder meer. “Er ontstaat een zeer zware psychologisch druk als heel de Noorse pers tegen je is. Je zou die druk eens een week lang moeten voelen. Ik krijg veel kritiek van jullie te verduren. Tegen zoveel kritiek zouden jullie misschien niet opkunnen. Dingen worden buiten proportie opgeblazen.”

Het interview werd georganiseerd door Mads Andersen, eigenaar van ‘Se og Hør’, één van de meestgelezen Noorse bladen. Maar hij is niet te spreken over de manier waarop het gesprek is verlopen. “Ik werd een figurant tijdens haar rally”, reageerde hij in een column. “Het bleek een prinses te zijn waar ik me niet toe kon richten.” Andersen begrijpt dat de prinses een boodschap had die ze wilde overbrengen aan de journalisten in de zaal, maar hij stelt het niet op prijs dat Märtha Louise het gesprek kaapte. “Ik probeerde controle te krijgen, maar het lukte niet. Het is zeer ongebruikelijk dat een geïnterviewde zelf begint met interviewen. Ik overwoog weg te gaan en te zeggen: “Je lost dit wel zelf op.”

Volgens de Noor liep het interview fout omdat de prinses “een duidelijk plan had van wat ze op het podium wilde doen.” De prinses had tijdens het gesprek zelfs een Powerpoint-presentatie meegenomen met verschillende voorbeelden van dingen die de pers had gedaan die volgens haar verwerpelijk waren. “Dat kwam voor mij als een grote verrassing”, aldus Mads Andersen. “Het kwam me net zo hard binnen als bij iedereen in de zaal.”

Märtha Louise kreeg veel kritiek te verwerken na het interview. Maar de prinses trekt nu nog harder van leer. “Ik kan geen kritiek uiten zonder belachelijk gemaakt te worden”, reageert ze in een nieuw opiniestuk in dagblad ‘Medier24'. “Ik ervaar de situatie anders dan hoe het wordt beschreven door Mads Andersen. Ik wil nogmaals verduidelijken dat zijn reactie volledig in lijn is met hoe ik voel dat de media zich tot mij verhouden.”

“De media kunnen overdrijven, tabloidtechnieken gebruiken en mij mijn meningen opdringen die ik niet heb. Schaamte gebruiken als middel om tegen iemand in te gaan die legitieme kritiek uit, hoort volgens mij niet thuis bij een serieuze persconferentie. Of ergens anders wat dat betreft”, schrijft ze verder. Ze verdedigt ook het gebruik van haar presentatie: “Ik heb een Powerpoint meegebracht omdat ik kritiek kreeg omdat ik geen feiten presenteerde en te emotioneel was. En dus liet ik feiten op Powerpoint zien uit de krantenkoppen en verklaringen van de pers om mijn eerdere verklaringen en de context te onderbouwen.”

